Китай накрыло

В Китае обнаружены тела всех 14 рабочих, которые оказались запертыми в горном туннеле в южной провинции Гуандун. Один из участков затопило во время проведения там строительных работ. Людей искали 2,5 тысячи спасателей.

По сообщениям китайских СМИ, свыше 30 человек погибли и в провинции Хэнань, где выпало беспрецедентное количества осадков. Эпицентром бедствия стал город Чжэнчжоу, там был остановлен транспорт и люди застряли в туннелях между станциями. В результате подтопления подземки 12 человек погибли. В регионе введен первый уровень чрезвычайной ситуации, эвакуированы 200 тысяч жителей.

Помилованные стихией города также принимают дополнительные меры. Неслучайно: синоптики сообщают, что натворивший бед циклон идет дальше на юг, а навстречу ему на Гуандун надвигается мощнейший тайфун. К моменту их возможного пересечения стоит подготовиться заранее.