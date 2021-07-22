Приостановлена голодовка мигрантов в брюссельской церкви

Голодовка в церкви в центре Брюсселя, поставившая Бельгию на край политического кризис, приостановлена. Её проводят с 23 мая 250 нелегальных мигрантов, требующих оформить им документы. Хотя точные детали их нового соглашения с федеральным правительством неизвестны, участники акции выражают уверенность, что их просьбы о предоставлении убежища будут удовлетворены из гуманитарным соображений.

«Соглашение даёт возможность голодавшим остаться в Бельгии, интегрироваться в её общество и воссоединиться со своими семьями, - говорит их представитель Ахмед. - Эти люди смогут тогда легализоваться».

Эти мужчины в основном приехали из Северной Африки - Туниса, Марокко, Алжира и Египта, а также из Пакистана. Некоторые жили и работали в Бельгии в течение десятилетий. Они голодали группой, опасаясь, что их депортируют, если они подадут заявления на убежища поодиночке. Еще до 200 нелегалов отсиживаются в 2 университетах столицы.

Эти акции чуть было не развалили правящую в Бельгии коалицию. Симпатизирующие беженцам зелёные и социалисты угрожали из неё уйти, если ситуация не разрешится.

Федеральный министр миграции сообщил о создании так называемой "нейтральной зоны" в своём ведомстве, где будут объективно рассматриваться дела каждого голодавшего.

«Никто не победил и не проиграл, - сказал Самми Махди. - Я рад, что люди снова стали принимать пищу, потому что это улучшит их состояние. Больше всего меня беспокоило здоровье этих людей. Надеюсь, теперь это тоже в порядке. "

Физическое истощение стало одной причин простановки протеста. Мигранты молятся за то, чтобы их злоключения, наконец-то, закончились. Но пока только в церкви они чувствуют себя в относительной безопасности.

«Мы останемся здесь до тех пор, пока наши заявления не будут должным образом обработаны, и каждый не получит желательный ответ по поводу его досье».

На данный момент гуманитарный и политический кризисы удалось предотвратить. Но голодавшие говорят, что их битва с правительством будет выиграна только тогда, когда у всех будет разрешение на работу и вид на жительство.