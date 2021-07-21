Олимпиаду-2032 примет австралийский Брисбен

Австралийский Брисбен выиграл заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Этот город был главным кандидатом: данный выбор ранее назвал "предпочтительным" исполнительный комитет МОК. Из 80 голосовавших 72 проголосовали "за", пятеро - "против", трое воздержались.

Отбор в МОК проходил по новой процедуре - без заявочной кампании. Отныне соответствующее решение - после консультаций с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран - принимают специальные комиссии, созданные в результате внесенных в 2019 году в Олимпийскую хартию изменений. За счет этого существенно снижаются затраты государств на развитие соответствующей инфраструктуры.

Совместную заявку на проведение Олимпиады-2032 ранее подавали Южная Корея и КНДР. Также планировали это сделать китайские города Чэнду и Чунцин, катарская Доха, венгерский Будапешт и немецкий регион Рейн-Рур.

Игры вернутся в Австралию через 32 года после Сиднейской Олимпиады-2000. А до этого Мельбурн принимал олимпийцев в 1956 году.

Радостную для Брисбена весть озвучили в Токио в преддверии старта здесь Олимпиады-2020, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Эстафету Брисбену передаст Лос-Анджелес в 2028 году, а в целом у австралийцев будет 11 лет на подготовку. В 2024 году Олимпиада пройдёт в Париже.