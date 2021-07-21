Туриндустрия Марокко начинает восстанавливаться после пандемии. В прошлом месяце возобновились авиаперелеты, и туристы потянулись в излюбленные места.

Эта канадская пара рада снова вернуться в Марракеш, куда до кризиса приезжала регулярно.

Паскаль Греко, канадский турист: "Здесь такие же правила, как и у нас в стране, так что это на самом деле не проблема. К сожалению, мы вынуждены смириться с этими ограничениями из-за COVIDа, нося маски, но у нас нет выбора".

В местных отелях продолжают придерживаться строгих санитарных правил. Гости носят маски, а дезинфицирующее средство для рук - лишь часть их повседневной жизни. Это обнадеживает туристов.

Джил Савойя, турист из США: "Мы рады, что отель относится к этому серьезно и проводит дезинфекцию, когда мы входим. Мы также носим маски. Да, мы вакцинированы, но понимаем, что не все еще привиты, и мы рады, что принимаются меры предосторожности".

По словам руководства одного из отелей, заполняемость сейчас составляет около 62 процентов. Из них 12 процентов - иностранные туристы, но большинство - марокканцы. Регулярная уборка и дезинфекция обязательны - так как вирус никуда не исчез.

Рашид Убассу, отдел продаж и маркетинга, Radisson Blu Hotel в Марракеше: "Мы почувствовали небольшое оживление, но это не полное восстановление, потому что коронавирус еще не исчез. Сегодня мы знаем, что будущее должно быть лучше, если не произойдет новых скачков".

Марракеш снова приветствует туристов, они постепенно возвращаются на рынки и в рестораны - приятное зрелище для местных жителей после столь долгого простоя и отсутствия доходов.