Золотой унитаз полковника Сафонова

Следственный комитет России раскрыл подробности дела, по которому был арестован начальник ГИБДД Ставрополья полковник милиции Алексей Сафонов и опубликовал видео, сделанное во время обыска в его особняке. Золотая лепнина на стенах, мраморные лестницы, помпезные золочёные столы и стулья, парчовые шторы, многоуровневый потолок с фресками, роскошная сантехника в ванной и главное её украшение – золотой унитаз.

Вместе с Сафоновым были задержаны более 30 его подчинённых. Они обвиняются в получении взяток в особо крупных размерах, организации преступного сообщества, а также злоупотреблении и превышении полномочий. По данным следствия, задержанные наживались на продаже так называемых "блатных" номеров и водительских удостоверений, а также пропусков для транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками. Эти пропуска позволяли проезжать без досмотра, в том числе и через посты ГИБДД.

В ходе масштабной спецоперации российские силовики провели больше 80 обысков: в подразделениях ГИБДД, в офисах транспортных организаций и в домах фигурантов.