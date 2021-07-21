Юные участники “Футбола для дружбы” поставили новый рекорд

Международная детская социальная программа “Футбол для дружбы” объединяет тысячи детей разных национальностей. Цель программы, запущенной 8 лет назад “Газпромом”, — поддержка детского спорта, развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур. К сожалению, условия пандемии вынуждают ребят чаще встречаться в интернете, а не на футбольном поле.

В этом году участникам программы было предложено за писать небольшие видео-ролики, в которых бы они изложили свои предложения по сохранению окружающей среды. Этот конкурс получил название “Маленькие шаги по спасению планеты”.

Кинли Деки Янгзом из Бутана уверена, что уже в детском возрасте можно приносить пользу природе:

«Сейчас в сложившейся ситуации мы начали осознавать, какое большое воздействие мы оказываем на окружающую среду и то, какую большую роль окружающая среда играет для человечества. Я размышляю об этом как ребёнок. Люди думают, что дети ещё маленькие и ничего не могут сделать. Я хотела бы доказать, что это не так. Даже маленькие шаги очень важны, потому что они приводят к большим изменениям. Я хотела бы показать, что́ я делаю для окружающей среды. И узнать о том, что делают другие».

Пластиковый мусор, нерациональное использование воды, развитие общественного транспорта - эти и другие вопросы обсуждают дети со всего мира. Ирландка Мириам Шихэн помогает родителям сделать дом экологичнее:

«Теперь у нас есть компостная яма. Мы стараемся использовать многоразовые сумки вместо полиэтиленовых пакетов. У нас геотермальное отопление, то есть мы получаем тепло из-под земли и оно обогревает наш дом. Поэтому мы не пользуемся никаким топливом. Мы занимаемся утилизацией старых вещей. Нам очень повезло, потому что у нас есть свой большой сад, в котором мы выращиваем чеснок. У нас есть свои яблони. Это очень важно, потому что так мы меняем мир — мы, подрастающее поколение».

Каждый год дети, принимающие участие в чемпионате по футболу в рамках программы, называют свои команды в честь животных, которым угрожает вымирание. Например, в чемпионате этого года, который прошёл онлайн, команды назывались “Белый носорог”, “Китайский аллигатор” или “Тёмная акула”. Победу одержала команда “Архар”. Но в конечном счёте, победу одержали все участник соревнования, потому что они больше узнали о занесённых в красную книгу животных.

Кроме того “Футбол для дружбы” попал в книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество людей на виртуальном стадионе.

Это уже второй мировой рекорд, поставленный программой. Первым было самое большое количество национальностей, представленных во время тренировке по футболу. И этот новый рекорд не будет последним, уверен посол программы “Футбол для дружбы” Рич Уильямс:

«“Футбол для дружбы” - это сообщество людей. Он объединяет их и помогает им сохранить на всю оставшуюся жизнь нечто, что́ они получают как участники программы. То есть они могут не только сказать: “Мы отлично провели время”, но и добавить “Мы поставили мировой рекорд! Мы съехались со всего мира, чтобы всем вместе сделать то, что́ никто не делал раньше”. Я уверен, что этим обязательно нужно заниматься, придумывать новые вещи. У нас будут новые задумки по постановке мировых рекордов. Во-первых, потому что это весело, а во-вторых, потому что рекорды помогают детям самоутверждаться. Все участники могут сказать, что они были причастны к чему-то особенному».

“Футбол для дружбы” пользуется поддержкой таких организаций как УЕФА, ФИФА и МОК. Он объединяет 16 тыс участников из 211 стран мира. С 2013 г. программа привлекла к себе внимание 6 млн болельщиков. Будем надеется, что идеи мира и равенства, которые она несёт, вскоре услышат еще больше людей.