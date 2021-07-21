Наводнение в Германии: надежды найти выживших тают

Надежды найти выживших после масштабного наводнения в Германии тают с каждой минутой. Только в округе Арвайлер, принявшем на себя основной удар стихии, 155 человек числятся пропавшими без вести.

Многие не смогли выбраться из автомобилей и подвалов своих домов. Пожарные и спасатели откачивают воду с парковки, которую почти полностью затопило вместе с десятками машин. В них могли находиться люди.

Хольгер Квинт, замруководителя спасательной операции:

"На втором уровне парковки 40-50 автомобилей, и мы опасаемся того, что найдём там несколько тел. Возможно, их будет много".

Экстренные службы страны за это время получили свыше пяти тысяч сообщений о безвестном исчезновении людей.

В некоторых пострадавших районах до сих пор не восстановлена связь. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 170 человек. И жертв наверняка будет больше, считают местные жители.

Йорг Мейрер, местный священник:

"Это молодые люди, которые в последнюю минуту пытались помочь другим. Это те, кто умерли в своих автомобилях: они хотели уехать, но вода их настигла. Многие погибли, оказавшись в подвалах своих домов. Нам предстоит столкнуться с этой реальностью в ближайшие дни и недели, что станет для нас ещё одним большим потрясением".

Жители некоторых районов сетуют на то, что их не предупредили об опасности. Система оповещения о ЧС там либо не сработала, либо вовсе была упразднена. Поэтому многие задаются вопросом: можно ли было избежать такого количества жертв?