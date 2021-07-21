Мир эпохи пандемии в карикатуре

В португальском городе Калдаш-да-Раинья, входящем в сеть творческих городов ЮНЕСКО, прошёл очередной международный конкурс карикатуристов World Press Cartoon. Юмористические рисунки, созданные во второй половине прошлого и начале этого годов представили художники с разных концов света. Главной темой карикатур стала пандемия Covid-19 и вакцинация.

Местные жители имели возможность познакомится с карикатуристами прямо в центре города, где демонстрировали своё мастерство, рисуя прохожих.

Рисование в центре Калдаша-да-Раинья. euronews

Рисунки, участвовавшие в конкурсе, были разбиты на три категории, в каждой из которой были определены три финалиста.

Албанец Агим Сулай занял второе место в категории ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РИСУНОК (GAG).

2020 year of the pandemic. Agim Sulaj

“Я искал дома свою маску и, взглянув на одну из них глазом художника, я заметил, что она напоминает ноль. И тут же у меня родилась мысль нарисовать 2020 в виде масок”.

В категории ШАРЖ (CARICATURAS) второе и третье место заняли изображения испанской королевской четы: короля Хуана Карлоса португальского художника Андре Карильо и королевы Софии испанского художника Ивана Маты. А первое место в этой категории занял мексиканский художник Darío, изобразивший Грету Тунберг в виде Красной Шапочки.

Greta Thunberg. Darío

“Карикатура напоминает волшебное зеркало, в котором отражается персонаж, которого мы рисуем, но также и мы сами. Я сделал карикатурный рисунок Греты Тунберг для того, чтобы зрители задумались немного о защите нашей планеты. Она изображена Красной Шапочкой, которая несёт в своей корзинке не пироги, а наш мир. Она просит нас защитить её от волков, которые повсюду”.

Третья категория — САТИРИЧЕСКИЙ РИСУНОК (EDITORIAL) на актуальные социально-политические темы. Как и в предшествующие годы много рисунков было посвящено президенту США Дональду Трампу, чей срок закончился в прошлом году. Не пропустили карикатуристы и смерть легендарного футболиста Диего Марадоны. Первый приз получил киевский карикатурист Константин Казанчев, посадивший на вытянутый нос Пиноккио компанию наших современников, представляющих самые разные социальные группы, влияющие на общественное мнение.

Без названия. Константин Казанчев

_“Мир строится на лжи и в этом принимают участие все живые силы общества: власть военная, религиозная и судебная. Все они участвуют во лжи. Конечно, это сатирический взгляд, но его задача — предостеречь нас”, _— комментирует куратор и организатор конкурса Антониу Антунеш.

Гран-при конкурса и первого приза в юмористической категории удостоилась итальянская художница Марияграция Кваранта, рисующая под псевдонимом Джио, — за рисунок “Отпечаток культуры”.

Cultural fingerprint. Gio

Антониу Антунеш: “На мой взгляд, она подчёркивает важность печатного слова, оставляющего отпечаток на нашей культуре. И в какой-то степени, хотя и не напрямую, напоминает нам об упадке печати. Любопытно, что сам рисунок был опубликован в интернете”.

Всего на участие в конкурсе подали заявку около тысячи карикатуристов. Рисунки, отобранные жюри, будут выставлены на всеобщее обозрение во дворце культуры города Калдаш-да-Раинья до 17 октября.