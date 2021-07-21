Мир эпохи пандемии в карикатуре

В португальском городе Калдаш-да-Раинья, входящем в сеть творческих городов ЮНЕСКО, прошёл очередной международный конкурс карикатуристов World Press Cartoon. Юмористические рисунки, созданные во второй половине прошлого и начале этого годов представили художники с разных концов света. Главной темой карикатур стала пандемия Covid-19 и вакцинация.
Местные жители имели возможность познакомится с карикатуристами прямо в центре города, где демонстрировали своё мастерство, рисуя прохожих.
Рисунки, участвовавшие в конкурсе, были разбиты на три категории, в каждой из которой были определены три финалиста.
Албанец Агим Сулай занял второе место в категории ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РИСУНОК (GAG).
“Я искал дома свою маску и, взглянув на одну из них глазом художника, я заметил, что она напоминает ноль. И тут же у меня родилась мысль нарисовать 2020 в виде масок”.
В категории ШАРЖ (CARICATURAS) второе и третье место заняли изображения испанской королевской четы: короля Хуана Карлоса португальского художника Андре Карильо и королевы Софии испанского художника Ивана Маты. А первое место в этой категории занял мексиканский художник Darío, изобразивший Грету Тунберг в виде Красной Шапочки.
“Карикатура напоминает волшебное зеркало, в котором отражается персонаж, которого мы рисуем, но также и мы сами. Я сделал карикатурный рисунок Греты Тунберг для того, чтобы зрители задумались немного о защите нашей планеты. Она изображена Красной Шапочкой, которая несёт в своей корзинке не пироги, а наш мир. Она просит нас защитить её от волков, которые повсюду”.
Третья категория — САТИРИЧЕСКИЙ РИСУНОК (EDITORIAL) на актуальные социально-политические темы. Как и в предшествующие годы много рисунков было посвящено президенту США Дональду Трампу, чей срок закончился в прошлом году. Не пропустили карикатуристы и смерть легендарного футболиста Диего Марадоны. Первый приз получил киевский карикатурист Константин Казанчев, посадивший на вытянутый нос Пиноккио компанию наших современников, представляющих самые разные социальные группы, влияющие на общественное мнение.
_“Мир строится на лжи и в этом принимают участие все живые силы общества: власть военная, религиозная и судебная. Все они участвуют во лжи. Конечно, это сатирический взгляд, но его задача — предостеречь нас”, _— комментирует куратор и организатор конкурса Антониу Антунеш.
Гран-при конкурса и первого приза в юмористической категории удостоилась итальянская художница Марияграция Кваранта, рисующая под псевдонимом Джио, — за рисунок “Отпечаток культуры”.
Антониу Антунеш: “На мой взгляд, она подчёркивает важность печатного слова, оставляющего отпечаток на нашей культуре. И в какой-то степени, хотя и не напрямую, напоминает нам об упадке печати. Любопытно, что сам рисунок был опубликован в интернете”.
Всего на участие в конкурсе подали заявку около тысячи карикатуристов. Рисунки, отобранные жюри, будут выставлены на всеобщее обозрение во дворце культуры города Калдаш-да-Раинья до 17 октября.