ФРГ: помочь пострадавшим без проволочек

Денежная помощь пострадавшим от наводнения районам Германии будет выплачиваться быстро и без бюрократических проволочек. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время посещения одного из наиболее затронутых ударом стихии городе Бад-Мюнстерайфель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Меркель сообщила, что средства будут выделены совместно центральным правительством и властями федеральных земель:

"Мы разделим расходы 50 на 50. Мы поступим так же, как и во время прошлых наводнений, хотя на этот раз нам предстоит сделать гораздо больше в плане восстановления, чем во время других наводнений".

Госпожа канцлер также прокомментировала звучащую в адрес её правительства критику о том, что власти недостаточно оперативно отреагировали на предупреждения метеорологов о грядущих затоплениях.

"Немецкая метеорологическая служба, а также Федеральное управление гражданской защиты и управления стихийными бедствиями выпустили предупреждения. На уровне районов я поговорила с местными властями, и они приступили к работе, сделав то, что было возможно. Но, конечно, очень нелегко было представить, что именно нас ждёт: ведь таких наводнений у нас лет 700 как не было".

Премеьр-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет заявил, что следует признать: такие погодные явления, вероятно, будут происходить с большей частотой и интенсивностью в ближайшие годы. Он считает, что нужно извлечь опыт из произошедшего и предпринимать необходимые меры уже сейчас.

"Мы должны подготовиться к этому, для этого нам нужна правовая основа для ренатурализации,для создания большего количества зон, задерживающих дождь, которые смогут поглощать намного больше воды в чрезвычайной ситуации. И так далее. Список мер, которые нужно предпринять, очень длинный. На это потребуются миллиарды, и это будет нашей задачей на грядущее десятилетие", - сказал Лашет, подчеркнув, что распределение финансовой помощи должно осуществляться намного быстрее, и что необходимые формы заявок, подлежащих для заполнения, будут готовы уже на этой неделе.