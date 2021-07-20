Брюссель видит нехватку законности в Восточной Европе

Брюссель уже во второй раз выпустил годовой доклад о соблюдении в ЕС принципов правового государства. Снова выяснилось, что больше всего проблем с демократией у Будапешта и Варшавы - и ситуация за год не улучшилась. Еврокомиссар по вопросам по прозрачности и ценностей предупредила, что им могут урезать финансирование:

«Участники переговоров с нашей стороны призывают Венгрию и Польшу создать очень прочную систему контроля и аудита, - сказала Вера Йоурова. – Предоставленные этим странам средства из Фонда сплочения имели надежную и проверенную защиту. Теперь ЕС выделяет им деньги на восстановление. Нужно, чтобы и они были так же защищены".

В Венгрии отмечен высокий уровень семейственности и отсутствие независимых механизмов выявления коррупции. Еврокомиссия указывает на то, что в этой стране находится под угрозой плюрализм СМИ.

По мнению венгерского правительства, доклад составлен с использованием неправильной методологии, необъективен и ненужен.

«Союзные договоры не наделяют Еврокомиссию полномочиями составлять доклады о верховенстве права, - сказал министр юстиции Венгрии Юдит Варга. – Она их явно использует для разных целей, когда хочет дискредитировать страну. Будет важно указать на двойные стандарты и диспропорции, когда будут обнародованы доклады о каждой стране ».

В докладе выражается серьёзная озабоченность по поводу независимости судебной системы Польши. На днях Европейский Суд назвал «несовместимым с законодательством ЕС» недавно введенный Варшавой дисциплинарный режим в отношении судей. Еврокомиссия потребовала от польского правительства объяснений.

"В зависимости от ответов правительства, мы определим наш следующий шаг, - сказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. - Если окажется невозможно правильно применить постановление Европейского Суда, мы вернемся в Суд с просьбой о финансовых санкциях ».

В докладе анализируется ситуация во всех 27 странах-членах ЕС, но большей критике подверглись восточноевропейские. Чешскую Республику уличили в конфликте интересов в высших эшелонах власти. Еврокомиссия недовольна коррупцией в Болгарии.