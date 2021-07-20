В Бельгии выясняют причины наводнений и их тяжелых последствий

В Бельгии обсуждают причины сильного наводнения, унёсшего жизни по меньшей мере 31 человек. В одном из наиболее пострадавшем городов, расположенном на слияния двух рек, побывал корреспондент Euronews Джек Паррок. Гидролог из Льежского университета Бенджамин Девалс рассказал ему, почему Пепенстер оказался настолько уязвим:

Девалс: "С одной стороны, есть река Весдре, которую в некоторой степени сдерживают две большие плотины примерно в 20 км выше по течению. С другой стороны в неё впадает река Хойнь, которая вообще не контролируется. На ней нет никаких дамб, она течёт естественно».

Паррок: "Что сейчас происходит с этими речными системами? Куда плывут все эти обломки?»

Девалс: "Эти обломки, вероятно, создадут какие-то запруды в некоторых местах. Они, вероятно, перекроют реку, например, между опорами моста. И это может изменить русло. Это также вызывает местное увеличение скорости потока, что может привести к эрозии, размыву и дополнительному ущербу. Такие изменения не были предсказаны при составлении составления карт возможных наводнений стандартными методами".

Паррок: "Что дальше должно произойти? Что нужно изменить в такие местах, как Пепенстер, чтобы такого рода вещи не повторились снова?"

Девалс: Когда население соберётся свой город перестраивать и ремонтировать, будет неправильно восстанавливать там всё, как было раньше. При проектировке зданий нужно будет делать их устойчивыми к потокам воды, а новые районы должны быть способны выдержать наводнения. На консультациях с градостроителями мы будем учитывать уроки таких событий, которые, скорее всего, будут происходить чаще.

В Бельгии разгорелись споры о том, было ли ошибкой удерживать много воды плотиной в 26 км вверх по реке после того, как когда были сделаны предупреждения о надвигающихся ливнях. Чтобы летом снабжать людей, водохранилище держат заполненным. Но эксперты говорят, что снижение уровня повлияло бы только на расположенные рядом под ним населённые пункта.

Защитник окружающей среды Люси Гиллиам считает, что нам нужно лучше изучать природу, прежде чем судить о её поведении:

«Многие климатические изменения заложены в созданную человеком систему. Мы уже выбросили значительное количество газов в атмосферу, поэтому теперь нам нужно подготовиться к последствиям. Нам нужно думать о том, куда направлять воду, когда снова будет такой сильный ливень, чтобы она впиталась в землю ".

В Бельгии прошёл траур по погибшим, в теперь продолжаются очистные работы. В то же время обсуждаются долгосрочные планы предупреждения наводнений, управления сетью рек и каналов и средства защиты от их разлива.