Ben & Jerry's: бойкот мороженым

Американская корпорация Ben & Jerry's объявила, что отныне не будет продавать своё мороженое на оккупированных Израилем палестинских территориях Западного берега реки Иордан, а также в Иерусалиме. "Это противоречит нашим ценностям" , - говорится в заявлении руководства компании, основанной в 1978 году Беном Коэном и Джерри Гринфельдом. При этом поставки в Израиль будут продолжены.

"Теперь мы, израильтяне, будет знать, какое мороженое не покупать", - сразу отреагировал на это бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху. А нынешний глава правительства Нафтали Бенет заявил, что решение компании - "ошибка моральная и ошибка в бизнесе".

Осудил этот шаг и МИД Израиля. Глава ведомства Яир Лапид заявил:

"Решение Ben & Jerry's - позорная капитуляция перед антисемитизмом, BDS движением за бойкот, отчуждение и санкции против Израиля, перед всем злом в антиизраильской и антиеврейской риторике. Мы не будем молчать. В более чем 30 штатах США в последние годы приняты законы, запрещающие подчинение BDS. Я собираюсь пройтись по всем этим штатам и потребовать, чтобы они применяли эти законы против Ben & Jerry's, пусть они не думают, что смогут безнаказанно обращаться с нами таким образом".

Около 500 тысяч израильтян проживают сейчас на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Власти Израиля считают, что имеют законное право на эти территории, которые были заняты в результате арабо-израильской войны 1967 года. А международное сообщество (в частности, Международный суд ООН) официально признало эти территории оккупированными Израилем.

В 2019 году Верховный суд ЕС обязал ретейлеров в странах ЕС маркировать продукты, произведённые в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, Голанских высотах и в Восточном Иерусалиме.