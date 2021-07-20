День траура и минута молчания в Бельгии

В Бельгии во вторник объявлен день национального траура. В полдень вся страна, в том числе и европейские институты в Брюсселе, замерли в минуте молчания в память о жертвах сильного наводнения, от которого больше всего пострадал восточный регион, в районе Льежа.

Король Бельгии Филипп и премьер-министр Александер де Кроо приняли участие в официальной церемонии в местечке Вервье, где встретились со спасателями и пострадавшими от удара стихии.

По всей стране приспущены флаги. Перед зданием Еврокомиссии приспущены знамёна всех стран ЕС. В связи с трауром очень скромно пройдёт на этот раз национальный праздник День Бельгии, который отмечается ежегодно 21 июля. По предварительным данным, из-за проливных дождей и вызванных ими наводнений обрушились десятки домов, что привело к гибели по меньшей мере 31 человека, ещё 70 числятся пропавшими без вести.

С пятницы вода стала постепенно уходить с затопленных территорий. По данным кризисного центра, "ситуация стабилизировалась", и зоны стихийного бедствия стали доступны, в них сейчас идут очистные и восстановительные работы. Но опустевшие дома, нагромождения автомобилей на дорогах и груды мусора у мостов всё еще напоминают о произошедшей беде.