Восстановление после стихии

Жертвы, разрушения, поврежденное транспортное сообщение - Германия поводит итоги наводнения века, число погибших в котором превысило 155. Округ Арвайлер на западе страны - один из самых пострадавших.

Местный житель Хайн Гис рассказывает: "Нам на помощь пришло столько добровольцев: люди обеспечивают нас водой, кофе, едой, я благодарю их от всего сердца. Я благодарен и водителю экскаватора, который приехал к нам накануне, тоже как волонтер, и в течение 13 часов без устали разгребал завалы мусора на нашей улице".

Масштаб разрушений впечатляет. Канцлер Ангела Меркель обещала ускорить выдачу помощи на восстановление. Однако, как говорят пострадавшие, новые дома и квартиры не заменят им утерянных семейных гнезд.

Разгребают завалы и соседи Германии: стихия не пощадила Бельгию, Швейцарию и Нидерланды. Жертв там меньше, чем в Германии, а масштаб разрушений схожий. На отдельных участках на пике наводнения уровень воды поднимался на 5-8 метров.

В пострадавших западноевропейских регионах по-прежнему неизвестна судьба десятков людей, спасатели надеются, что многие из них живы, но не могут дать о себе знать. Беспрецедентные ливни коснулись также Люксембурга Чехии, там выпало рекордное количество осадков. В воскресенье синоптики подтвердили угрозу наводнений близ чешских городов Либерец и Ческа-Липа.