Диалог Белграда с Приштиной возобновить не удалось

Усилия по нормализации отношений между Сербией и Косовым потерпели в понедельник неудачу. Лидеры обеих стран приехали в Брюссель, но им не удалось возобновить переговорный процесс. Это была первая личная встреча сербского президента Александра Вучича и косовского премьер-министра Альбина Курти. Спецпредставитель ЕС по диалогу "Белград-Приштина" объяснил это так:

«Встреча была трудной и продемонстрировала очень разные подходы двух сторон к нормализации отношений Сербии и Косова, - сказал Мирослав Лайчак. - Как следствие, сегодня мы достигли очень небольшого прогресса».

Согласно сообщениям, премьер Курти напомнил президенту Вучичу, что сербы трижды совершали геноцид против косовских албанцев с 1878 года. Сербский лидер обвинил своего косовского коллегу в том, что тот живёт прошлым:

«Некоторые всегда повторяют одно и то же: мол, невозможно принять будущее без прошлого. Получился замкнутый круг, - сказал Вучич. - Надеюсь, мы продолжим что-то делать в начале сентября».

Несмотря на то, что двусторонняя встреча оказалась безрезультатной, Сербия и Косово подтвердили свои намерения вступить в Евросоюз. Им придётся другими способами находить эффективные решения унаследованных вопросов и текущих проблем.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам сказал, что у них есть будущее в Союзе:

«Сербия и Косово должны, наконец, закрыть главу своего болезненного прошлого, заключив всеобъемлющее, юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений и стремлении к европейскому будущему для своих граждан, - сказал Жозеп Боррель. - Будущее важнее прошлого. Прошлое важно, но мы должны смотреть в будущее ».

Переговоры зашли в тупик по ряду причин. Среди них - внутриполитические проблемы Сербии и Косова и отсутствие координации между ЕС и США, которые совместно поддерживают этот процесс.