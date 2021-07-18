Победный хет-трик Погачара

Словенец Тадей Погачар финиширует на Елисейских полях в желтой майке победителя "Тур де Франс". Последний, 21-й этап "Большой петли" традиционно отдан спринтерам, и британский ветеран Марк Кавендиш мог превзойти легендарного Эдди Меркса по числу побед на этапах французской супермногодневки. Однако планам Кавендиша помешал бельгиец Воут ван Арт из команды "Джамбо Висмо", грамотно закрывший ему левую бровку и подвинувший на второе место другого бельгийца Яспера Филипсена.

Кавендиш замкнул на этапе топ-тройку, но может утешиться итоговой зеленой майкой лучшему спринтеру.

Марк Кавендиш и Тадей Погачар на Елисейских полях Christophe Ena/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

22-летний Погачар, который послал своих соперников в нокаут на первом же горном этапе, легко защитил прошлогоднее чемпионское звание, а также увозит с собой в Словению гороховую майку горного короля и белую майку лучшего молодого гонщика.