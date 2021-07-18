На туристическом острове Миконос ввели ограничения

Власти Греции до 26 июля ввели на туристическом острове Миконос комендантский час: передвижение запрещено с 01:00 до 06:00. Наложены круглосуточные ограничения на музыку и живые концерты в предприятиях общественного питания, развлекательных учреждения и ночных клубах.

По данным местных СМИ, всего за одну неделю число активных случаев заболевания Covid-19 на острове увеличилось в четыре раза.

"Я уверена, что меры надо было принимать раньше, мне даже интересно, почему позволили ситуации развиваться по такому сценарию", — говорит девушка.

В красную зону греческие власти включили также острова Санторини, Парос и Иос.

"Все это создаст эффекту домино, что приведет к отмене бронирований и прочим неприятностям", — говорит предприниматель.

Миконос славится своей ночной жизнью. Средний возраст инфицированных — 27 лет.

"Мы задумались о том, чтобы сократить наше пребывание и уехать. Мы прилетели сюда на самолете. постараемся узнать. как можно покинуть остров", — говорит турист.

По данным полиции, единственный карантинный отель на Миконосе в какой -то момент оказался переполнен и инфицированные туристы спали на пляже.