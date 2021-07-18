Британцы готовятся ко "Дню свободы"

После 17 месяцев пустых танцполов ночные клубы в Великобритании готовятся к открытию. Как ожидается, в понедельник, в момент когда часы пробьют полночь, начнутся вечеринки, уже получившие название "День свободы". Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом, посетителям клубов больше не нужно будет носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

Джулиан Танг, вирусолог из Университета Лестера: "Я предсказываю, что, когда на следующей неделе откроются ночные клубы, мы увидим всплеск заражений. Население не полностью вакцинировано, а они не носят маски, очень тесно контактируют, громко кричат под музыку, общаются, танцуют с разными людьми. Это идеальное место для распространения вируса".

Тем временем для жителей Германии вакцинация становится еще более доступной. Теперь берлинцы смогут сделать прививки от COVID-19 на автостоянке магазина Ikea, не выходя из автомобиля. Кампания продлится шесть недель.

"Мне было сложно записаться на прием онлайн. Я работаю весь день, поэтому я приехала сюда", - рассказывает эта девушка.

"Мой семейный врач в отпуске, и у меня не было возможности его посетить", - говорит эта женщина.

А в некоторых финских городах начали делать первую прививку от COVID-19 в пунктах массовой вакцинации без предварительной записи. Несмотря на то, что записаться на прием через интернет легко, молодые люди пока не проявляли должного энтузиазма.