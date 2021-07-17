"Золотая пальмовая ветвь" присуждена картине "Титан" Джулии Дюкорно

"Золотая пальмовая ветвь" 74-го Каннского кинофестиваля присуждена картине "Титан" француженки Джулии Дюкорно. Председатель жюри американский режиссер Спайк Ли перепутал порядок объявления победителей и начал с главного приза.

Джулия Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, удостоенной главного приза.

Подробности кровавой драмы "Титан" держались в секрете до премьеры в Каннах. По словам режиссера Джулии Дюкорно, жанр хоррора позволяет позволяет на более глубоком уровне вести разговор о страхах и желаниях людей. Сюжетная линия "Титана" смешала в себе людей, роботов, страсть к автомобилям, насилие и поиски пропавшего ребенка.

В этом году борьбу за главную награду вели 24 киноленты.

Американский киноактер и музыкант Калеб Лэндри Джонс получил премию за лучшую мужскую роль в картине австралийского режиссера Джастина Курзеля "Нитрам". Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о массовом убийстве в австралийском городке Порт-Артур .

Норвежская актриса Ренате Рейнсве получила приз за лучшую женскую роль в фильме "Худший человек на свете" норвежского режиссера Йоакима Триера. Лента рассказывает историю 30-летней женщины в кризисный период ее жизни.

Израильский режиссер Надав Лапид завоевал приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм "Колено Ахеда".

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" кинофестиваля вручена итальянскому режиссеру Марко Беллоккьо. Этой награды он удостоен по решению оргкомитета смотра за "уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу".

Приз за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути за фильм "Сядь за руль моей машины".

Лучшим режиссером признан француз Леос Каракас за фильм "Аннетт".