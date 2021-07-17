Наводнение в Бельгии

Спасатели продолжают искать пострадавших и разбирать завалы в бельгийской Валлонии. Из-за сильных ливней река Везер вышла из берегов и беспрецедентное по масштабу наводнение накрыло регион.

Повреждены сотни домов, автомобильные и железные дороги и линии электропередач. В некоторых городах нет питьевой воды.

Пострадавшие районы посетили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На пике наводнения уровень воды достигал полутора метров. Властям пришлось эвакуировать тысячи людей.

"У меня нет слов. Мы потрясены. Это наша гостиная, от неё тоже ничего не осталось. Можно увидеть, как высоко поднялась вода. Она достигла вот этого уровня", — рассказал местный житель.

Стихия накрыла и Нидерланды. Власти эвакуируют более 10 тыс. человек из муниципалитета Венло на юге страны. Уровень воды в реке Маас быстро поднимается, в регионе прорвало одну из дамб. Спасатели укрепляют берега рек мешками с песком.