Турция: годовщина попытки переворота

Турция отмечает годовщину неудачного госпереворота: ровно пять лет в ночь на 16 июля военные предприняли попытку захватить власть. Уже к утру близкие президенту силовики подавили выступления. В июльских событиях погибли 250 человек, больше двух с половиной тысяч были ранены.

"Нам никогда не отплатить тем мужественным людям, которые своей жертвой в ту темную ночь обеспечили светлое утро для нашего народа и демократии", - заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Итогом событий стали массовые чистки и аресты в органах власти, спецслужбах, армии, судах, вузах. В организации путча власти обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.