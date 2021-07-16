"Это наше второе рождение": в результате жесткой посадки самолета никто не погиб

"Это наше второе рождение", - так прокомментировал жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 один из пассажиров рейса. В результате опасного инцидента никто не погиб, двое человек, в том числе командир борта, были госпитализированы с переломами. Основной версией происшествия считают отказ обоих двигателей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Это подтвердил и второй пилот.

"Отказ обоих двигателей", - сказал Фарух Хасанов. "Двух одновременно?" - спросил корреспондент. "Да, дальше комиссия разберется". "Какие ваши соображения?" "Нам некогда было соображать, нужно было делать свою работу, поэтому все потом", - заключил Хасанов.

Всего на борту самолета находились 18 человек. Ан-28 принадлежал авиакомпании "Сибирская легкая авиация" и выполнял рейс из Кедрового в Томск. После отказа двигателей экипаж сумел посадить самолет в поле, однако при этом тот перевернулся. Ранее сообщалось, что все предполетные процедуры были проведены и борт был технически исправен.