Наводнение в бельгийском Льеже: жертвы и спасённые

На Востоке Бельгии продолжается наводнение. Не работают железные дороги. В Льеже после бури разворачивается спасательная операция. По данным властей, стихия унесла жизни 20 человек, 19 пропали без вести. Тысячи домов остались без света и чистой воды.

Корреспондент Euronews Шона Марри поговорила с местной жительницей Анной.

«Машины полностью исчезли под водой, у мужчин и женщин она поднималась до шеи. Я такого нигде не видела».

Кто-то заботится о пожилых людях, о немощных?»

«Да, конечно, да, конечно. Несмотря на потоп, здесь много народу, много молодых людей. Все помогают друг другу ».

Многие владельцы домашних животных оставались с ними, пока не подоспела подмога. В пятницу спасли Анну и её собаку. Их отвезли в спортивный зал, где временно разместили тех, кто остался без крова.

Другая женщина по имени Анна решила не ехать:

"У меня проблемы со здоровьем. Мне одиноко, потому что у меня нет мобильного телефона. У меня ничего не осталось».

Ожидается, что река Маас не вернётся в свои берега и останется опасной еще несколько дней. Полиция собирается осмотреть каждый дом в эвакуированнных районы Льежа, где может находиться ещё много уцелевших и погибших. На 20 июля в Бельгии назначен траур по жертвам непогоды.

Исполняющая обязанности мэра сообщила, что столь сильного природного бедствия город не знал почти 100 лет:

«Река успокаивается, мы на это надеемся, но ситуация не полностью под контролем, поэтому мы ещё не видим всех последствий, - сказала Кристин Дефрень. - Мы ожидаем, что будут найдены ещё тела. Мои мысли обращены ко всем жертвам и семьям, которые потеряли близких и лишились всего. Но ещё есть живые, которых мы должны спасти ».

В Евросоюзе приведён в действие механизм гражданской обороны. Франция, Австрия и Италия отправляют вертолёты, катера и спасателей как в Бельгию, так и в соседнюю Германию.