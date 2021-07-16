Наводнение в бельгийском Льеже: жертвы и спасённые
На Востоке Бельгии продолжается наводнение. Не работают железные дороги. В Льеже после бури разворачивается спасательная операция. По данным властей, стихия унесла жизни 20 человек, 19 пропали без вести. Тысячи домов остались без света и чистой воды.
Корреспондент Euronews Шона Марри поговорила с местной жительницей Анной.
«Машины полностью исчезли под водой, у мужчин и женщин она поднималась до шеи. Я такого нигде не видела».
Кто-то заботится о пожилых людях, о немощных?»
«Да, конечно, да, конечно. Несмотря на потоп, здесь много народу, много молодых людей. Все помогают друг другу ».
Многие владельцы домашних животных оставались с ними, пока не подоспела подмога. В пятницу спасли Анну и её собаку. Их отвезли в спортивный зал, где временно разместили тех, кто остался без крова.
Другая женщина по имени Анна решила не ехать:
"У меня проблемы со здоровьем. Мне одиноко, потому что у меня нет мобильного телефона. У меня ничего не осталось».
Ожидается, что река Маас не вернётся в свои берега и останется опасной еще несколько дней. Полиция собирается осмотреть каждый дом в эвакуированнных районы Льежа, где может находиться ещё много уцелевших и погибших. На 20 июля в Бельгии назначен траур по жертвам непогоды.
Исполняющая обязанности мэра сообщила, что столь сильного природного бедствия город не знал почти 100 лет:
«Река успокаивается, мы на это надеемся, но ситуация не полностью под контролем, поэтому мы ещё не видим всех последствий, - сказала Кристин Дефрень. - Мы ожидаем, что будут найдены ещё тела. Мои мысли обращены ко всем жертвам и семьям, которые потеряли близких и лишились всего. Но ещё есть живые, которых мы должны спасти ».
В Евросоюзе приведён в действие механизм гражданской обороны. Франция, Австрия и Италия отправляют вертолёты, катера и спасателей как в Бельгию, так и в соседнюю Германию.