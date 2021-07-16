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Франция

Эйфелева башня: добро пожаловать!

 Глеб Шатуновский
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Эйфелева башня: добро пожаловать!
Авторское право  BERTRAND GUAY/AFP or licensors
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На Марсовом поле вновь длинные очереди. Главная достопримечательность французской столицы Эйфелева башня принимает гостей после почти девятимесячной паузы. Столь долгий простой пробил огромную финансовую брешь в бюджете управляющей компании, которая была вынуждена обратиться за помощью к государству, и сейчас ее директор не скрывает эмоций.

"Облегчение и радость, сегодня это два главных слова для нас, - говорит Патрик Бранко Руйво. - Любопытно, что в доковидные времена 80 процентов посетитилей были иностранцами, в прошлом году их было только 20 процентов, а сегодня (учитывая предварительные продажи) иностранцев и французов примерно 50 на 50".

Многие из туристов провели в очереди несколько часов. Награда - великолепный вид на французскую столицу с третьей, самой высокой обзорной площадки.

"Нам повезло попасть сюда. Все было довольно эмоционально, потому что многие были рады вернуться и стать частью такого события".

"Мы очень счастливы и очень рады. Находиться здесь, на крыше самого красивого города мира, чего еще можно желать".

Количество посетителей пока не превышает 13 тысяч в день из-за ковидных ограничений. При этом со следующей среды всем посетителям в соответствии с новыми правилами будет необходимо предъявлять для входа санитарный пропуск.