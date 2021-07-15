Российский бизнес отчитывается о выполнении плана по вакцинации

Российский бизнес (в ряде регионов) отчитывается о выполнении требования - привить к 15 июля 60% сотрудников первой дозой антикоронавирусной вакцины. В противном случае работодателям грозили штрафы, невакцинированным - отстранение от работы. Владельцы бизнеса говорят, что уложиться в срок было сложной задачей.

Олег Сирота, фермер: "Из-за постановления, которе нам вручили, мы начинаем давить на людей, а люди просто боятся, многие не понимают, что вакцина безопасна, многие сомневаются, у кого-то есть болезни, при которых они думают, что им нельзя вакцинироваться. И мы в тупике".

Фермер сказал, что из-за нежелания вакцинироваться компанию покинули 10 человек. Между тем, по словам предпринимателя, по состоянию на четверг, прививку сделали 70% сотрудников. Среди них - Александр: "Первая причина (вакцинации) - это нужно для дальнейшей работы. Вторая причина, я все же так думаю, для безопасности близких".

Российские СМИ сообщают, что вакцинацию прошли 74% транспортников Москвы. Антипрививочников наказывают деньгами.

Александр Петухов, водитель трамвая: "Мне начали объяснять что нужно вакцинироваться. Я говорю, мол, я не хочу и делать этого не буду в связи с тем, что опасаюсь за свое здоровье, в конце концов. На что мне говорят, мол, можете взять медотвод. Ну, какой медотвод? Я вполне здоровый человек. Зачем мне это нужно, я не больной человек. После этого мне выдали приказ об отстранении от работы с 9-го числа без сохранения зарплаты".

В Межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта прокомментировали ситуацию. Юрий Дашков: "Возмущает сам факт, что вакцинация, несмотря на все заверения, обещания президента РФ, она по сути принудительная. То есть работодатель ставит ультиматум: если вы не привьетесь, мы вас отстраним от работы. На сегодняшний день, это по сути то же самое, что уволить работника".

Обязательную вакцинацию власти почти 30 регионов России ввели на фоне всплеска заражения коронавирусом. С конца июня инфекцию ежедневно выявляют у более чем 20 тысяч человек. Растут и показатели смертности от СOVID-19. 791 человек скончался за минувшие сутки. Это максимальное значение с начала пандемии.