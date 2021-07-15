Раненый нидерландский журналист Питер де Врис скончался в больнице

Известный нидерландский журналист Питер де Врис, писавший о преступном мире, скончался от полученных ранений. Покушение на репортера было совершено на прошлой неделе.

Телерадиовещательная корпорация RTL, на которую работал де Врис, обнародовала заявление его семьи: "Питер боролся до конца, но не смог выиграть битву. Он следовал своему убеждению: нельзя быть свободным, стоя на коленях. Мы невероятно им гордимся, и в то же время мы безутешны".

На де Вриса напали 6 июля в Амстердаме. В этот день журналист, в качестве гостя, принимал участие в телепрограмме. В 64-летнего де Вриса стреляли на улице, когда мужчина шел к своему автомобилю. Очевидцы утверждают, что в общей сложности было сделано не менее пяти выстрелов.

В больницу журналист был доставлен в тяжелом состоянии. По подозрению в причастности к убийству де Вирса задержаны два человека.