Доверительная беседа с Хуаном Диего Флоресом

Итальянские арии в стиле бельканто, французские арии — из романтических опер и латиноамериканские песни под гитару. Перуанский тенор Хуан Диего Флорес — на фестивале «Музыкальные встречи в Эвиане».

Своё выступление он начал с арий Россини, которые, по его словам, «отлично настраивают голос» на любую музыкальную программу.

Флоресу аккомпанирует пианист Винчецо Скалера с которым он сотрудничает уже много лет. Он заставляет свой инструмент звучасть как целый оркестр: «Я изучаю партитуру для оркестра и отмечаю: вот здесь играют струнные, здесь деревянные духовые и так далее. Я хочу, что фортепиано передавало это ощущенение».

От своих любимых итальянских арий в стиле бельканто Хуан Диего переходит к французским ариям из опер Шарля Гуно и Жюля Массне. По его словам, они позволяют максимально раскрыться диапазону его голоса:

«По моему, французская романтическая опера — чрезвычайно выразительна. "Вертер" [Массне] очень меланхоличен, но особенно эта ария "Pourquoi me reveiller" ["О, не буди меня ты"]. В ней есть эта великолепная верхняя нота в фортиссимо, от которой у людей обычно бегут мурашки. У меня у самого они появляются, когда я пою».

В конце концерта Хуан Диего Флорес любит взять в руки гитару, его любимая песня —«Parlami d'amore, Mariù».

«Ещё ребёнком я выступал с гитарой, путешествуя по Перу и Андам, — вспоминает певец. — пел под гитару своим подругам и знакомился с подругами с помощью гитары, играя на ней ночью у костра при лунном свете».

Хуан Диего называет сольное выступление с доверительной беседой со слушателями. На это лето у него запланированы выстпуления в Австрии, Германии, Италии и Швейцарии.