Европейские Суд и Комиссия наступают на Польшу

Между польским правительством и Европейским Судом усиливается конфронтация по поводу изменений, внесенных в польскую судебную систему. В четверг Суд в Люксембурге назвал «несовместимым с законодательством ЕС» недавно введенный Варшавой дисциплинарный режим, который позволяет наказывать судей за некоторые их решения.

Высшая судебная инстанция ЕС заявила, что в результате реформ «судьи могут попасть под политический контроль и давление с целью повлиять на их решения».

Работающий в Германии юрист-международник считает, что это имело бы серъёзные последствия для европейского правосудия:

«Было установлено, что новая польская система представляет опасность для всей правовой системы ЕС, - говорит Якоб Ярачевски. - Дисциплинарные процедуры в отношении судей, особенно такое производство, касающееся содержания судейских решений, могут иметь сдерживающий эффект. Этот сдерживающий эффект может повлиять на то, как польские судьи взаимодействуют с законодательством Европейского Союза, и будут ли они направлять дела в Европейский Суд. Новая система ставит судей под угрозу, а это, в свою очередь, ставит под угрозу весь правовой порядок ЕС ».

Накануне польский Конституционный трибунал утвердил приоритет национального законодательства над европейским. Он постановил, что запреты, наложенные европейским судом, не обязательны к исполнению как противоречащие основному закону страны.

«В польском обществе нет сильной воли к выходу страны из Европейского Союза, - комментирует юрист. – Многие поляки, которые поддерживают экономическую и социальную политику правящей партии « Закон и справедливость », хотят оставаться в ЕС, чтобы и дальше пользоваться свободой передвижения, единым рынком рынком и так далее…"

В четверг Еврокомиссия напомнила о примате европейского закона над национальными. Брюссель пригрозил использовать всю свою власть, чтобы заставить Варшаву соблюдать ценности ЕС.