Брюссель возбудил дела против Венгрии и Польши по поводу прав ЛГБТ

Европейская комиссия решительно выступила в защиту прав геев и лесбиянок. Она возбудила три дела о нарушениях этих прав - два против Венгрии и одно против Польши. На днях председатель Урсула фон дер Ляйен подвергла критики принятый в Будапеште закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, назвав его "позорным".

Правительство Венгрии утверждает, что закон направлен прежде всего на борьбу с педофилией. Но представитель Брюсселя указывает на его дискриминационный характер:

«Одно их дел относится к недавно принятому в Венгрии закону, - сказал Йоханнес Барке. - Он, в частности, запрещает или ограничивает доступ к контенту, который пропагандирует или изображает так называемое «отклонение от самоидентификации", соответствующей полу при рождении, а также смену пола или гомосексуализма для лиц моложе 18 лет».

Против Венгрии также будет начата дисциплинарная процедура за запрет уже изданной детской книги об однополых семьях.

Что касается Польши, то её осуждают за решения нескольких регионов и муниципалитетов о провозглашении «зон, свободных от идеологии ЛГБТ».

Евродепутат от венгерской оппозиции призвала Евросоюз лишить финансирования правительство её страны и Польши:

«За последние пару недель чаша терпения оказалась переполнена, - сказала Анна Донат. - Европейское сообщество постоянно повторяет, что существуют общие правила, все должны играть в одной команде, в одну игру. А эти правительства продолжают действовать по своему усмотрению. К сожалению, в конце концов, граждане Польши и Венгрии платят за это цену".

Правящая в Венгрии партия «Фидеш» отказалась прокомментировать для Euronews ситуацию. Брюссель велел Будапешту и Венгрии дать объяснения своим действиям в течение 2 месяцев.