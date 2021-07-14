Папа римский Франциск покинул госпиталь и вернулся в Ватикан

Папу римского Франциска выписали из больницы, где он провел десять дней. Понтифик был госпитализирован четвертого июля для проведения планового вмешательства по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки.

У главы римско-католической церкви будет около двух месяцев на восстановление, прежде чем он снова начнет путешествовать. Планируется, что 12-15 сентября Франциск посетит Венгрию и Словакию, а в ноябре отправится в Шотландию, где пройдет конференция по климату.

Несмотря на солидный возраст (Франциску 84 года), глава римско-католической церкви не часто обращается к врачам за серьезной помощью.