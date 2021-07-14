Социально-климатический фонд для борьбы с энергетической бедностью

Еврокомиссия представила пакет предложений под названием "Готовность 55". Они призваны сократить на 55% к 2030 году выбросы газов, вызывающих парниковый эффект. Основная идея этого плана - заставить каждую отрасль экономики платить за своё загрязнение окружающей среды. Свой ущерб глобальному климату уже возмещают предприятия энергетики. Теперь Брюссель увеличивает сборы с транспортной и строительной отраслей.

Урбанист Аликс Болле считает, что в результате больше всего пострадают бедные горожане:

«Нужно что-то сделать с тем, что 75% энергии от сжигания нефтепродуктов и природного газа идут на отопление жилых зданий. Вот власти и решили взимать больше денег за выделение углекислого газа. Окончательный счет будет оплачивать потребитель. Проблема с карбоновыми сборами состоит в том, что они непропорционально сильно затронут некоторые категории людей, особенно уязвимых потребителей ".

Некоторые страны опасаются массовых протестов. Специалист по энергетической политике Самуэль Фурфари напоминает о выступлениях в 2018 году во Франции «жёлтых жилетов» из-за роста цен на бензин:

«В ближайшие месяцы мы столкнёмся с большее мощным явлением, чем «жёлтые жилеты». Люди оденутся во всё желтое, когда увидят, во что обходится зелёная политика. Представьте, какое негодование вызовет введение налога на CO2 для тех, кто просто пытается согреться. В Европе и так много людей, которые не могут себе позволить платить за отопление дома, а теперь их хотят обложить новыми налогами».

Историк Европы Тома Пеллерин-Карлен считает, что Брюсселю придётся субсидировать некоторые аспекты выполнения населением его плана сокращения выбросов:

«Некоторые меры, предлагаемые Еврокомиссией, несут в себе риск увеличения энергетической бедности. Но ослабить энергетическую бедность могут такие меры, как реновация зданий; помощь людям в покупке электромобилей».

Чтобы покрыть эти дополнительные расходы, Еврокомиссия решила учредить Социально-климатический фонд. 20% поступающих в него средств будет взыскано с отраслей, сильно загрязняющих окружающую среду, таких как транспорт и строительство.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обеспокоена тем, что закрытие тепловых электростанций и запрет на двигатели внутреннего сгорания сделают энергию очень дорогой:

«Мы признаем, что сегодня некоторым людям уже трудно оплачивать счета за электричество или использование личного автомобиля. Мы ответим на этот открытый вопрос прежде всего созданием Социально-климатического фонда».

Брюссель рассчитывает, что граждане с его помощью пересядут на электромобили, которые быстро подешевеют. Параллельно нужно изыскать деньги на станции зарядки аккумуляторы и другую инфраструктуру для этого вида транспорта, который ещё не стал массовым.

Пока же к 55-процентному сокращению выбросов готово не всё.