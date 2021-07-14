МОМ: "В море гибнет вдвое больше мигрантов"

Международная организация по миграции (МОМ) бьёт тревогу, призывая принять срочные меры - по данным организации, обнародованным в четверг, число мигрантов погибающих в море, пытаясь добраться до Европы, увеличилось более чем вдвое. Смертность растёт, несмотря на то, что участились случаи перехвата лодок, перевозящих мигрантов, у берегов Северной Африки. Но и число стремящихся в Европу увеличилось на 58%.

По данным МОМ, в период с января по июнь 2021 года погибли не менее 1146 человек. Большинство смертей было зарегистрировано в Средиземном море (896), что на 130% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Средиземноморский маршрут между Ливией и Италией был самым смертоносным: он унёс более 740 жизней. Гуманитарные организации называют этот миграционный маршрут самым опасным в мире. По меньшей мере 250 человек погибли в Атлантическом океане между Западной Африкой и испанскими Канарскими островами; по меньшей мере 149 - на маршруте через Западное Средиземноморье в Испанию. Шестеро погибли в Восточном Средиземноморье пытаясь добраться до Греции из Турции.

Однако в МОМ считают, что эти цифры, безусловно, намного ниже реальных. НПО, которые находятся в прямом контакте с находящимися на борту и с их семьями, говорят о сотнях "невидимых кораблекрушений".

В течение многих лет Италия и Европейский Союз финансировали, обучали и оснащали ливийскую береговую охрану с тем, чтобы не допустить переправки контрабандистами мигрантов и беженцев в Европу на борту самодельных лодок. Техическую помощь оказывает и стоящий на якоре в Триполи корабль ВМС Италии. Однако береговую охрану Ливии обвиняют в жестоком обращении с просителями убежища, и многие НПО осуждают эту политику.

В соответствии с международным морским правом людей, спасенных в море, следует выгружать в безопасном порту. А ООН не считает Ливию безопасным портом.

"Мы вновь повторяем свой призыв к государствам принять срочные и упреждающие меры по сокращению гибели людей на маршрутах морской миграции в Европу и соблюдать свои обязательства по международному праву, - заявил генеральный директор МОМ Антонио Виторино. - _Активизация поисково-спасательных работ, введение в действие предсказуемых механизмов высадки и обеспечение доступа к безопасным и законным маршрутам миграции являются ключевыми шагами в достижении этой цели". _

В отчёте МОМ отмечается рост уже второй год подряд морских операций государств Северной Африки по Центрально-Средиземноморскому маршруту. Более 31 500 человек были перехвачены или спасены властями североафриканских стран в первом полугодии по сравнению с 23 117 в течение первых шести месяцев 2020 года. Число операций такого типа, проведенных у тунисского побережья, увеличилось на 90%. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за первые шесть месяцев 2021 года в Ливию вернулось более 15 300 человек, что почти в три раза больше, чем за тот же период 2020 года (5 476 человек). Но МОМ такая ситуация "тревожит, учитывая, что мигранты, возвращающиеся в Ливию, подвергаются произвольным задержаниям, вымогательству, исчезновениям и пыткам".