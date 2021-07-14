Талибан контролирует границы

Афганские талибы заявили ,что взяли под контроль важный пропускной пункт Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Именно из соседней страны группировка получала подкрепления. Талибан активно развивает наступление по всему Афганистану, доходя до рубежей соседних стран и уже фактически контролирует границы с Таджикистаном, Туркменией и Ираном. Под контролем афганского правительства, помимо Кабула, остаётся совсем немного районов.

На этом фоне в ООН выражают огромную обеспокоенность стремительным ростом числа беженцев.

Фархан Хак, представитель ООН:

"Агенство по делам беженцев предупреждает, что Афганистану грозит гуманитарный кризис. Разрастающийся конфликт приводит к страданиям людей. Если не удастся достичь мирного соглашения и остановить насилие, Афганистану грозит дальнейший рост числа беженцев как внутри страны, так и в соседних государствах".

По данным ООН, с января этого года число перемещённых лиц в Афганистане возросло на 270 тысяч человек, так что общее число беженцев теперь превышает 3,5 миллиона.

Бегут как из зон непосредственно боевых столкновений между талибами и правительственными войсками, так и из регионов, уже захваченных Талибаном, где группировка устанавливает свои жёсткие правила.