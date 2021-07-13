ЕС создаёт механизм карбонного налогообложения импорта

В среду Брюссель объявит о введении в лексикон нового термина - Механизм карбонного регулирования на границе (сокращённо по-английски CBAM). Его задача - устанавливать размер налогообложения импортируемых товаров для защиты европейских кампаний, которые обязаны резко сократить свои выбросы углекислого газа к 2030 году. Поясняет бывший посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан:

«Многие из наиболее затронутых этим сокращением европейских отраслей рискуют оказаться в ущербном положении перед своими конкурентами, поставляющими свои товары из-за пределов ЕС. Поэтому наши компании говорят: "если производители этих товаров не будут соблюдать такие же строгие лимиты на выбросы углекислого газа, то у них будет несправедливое преимущество перед нами". Поэтому на границе между нами должен быть механизм, который это компенсирует ».

Этот механизм должен будет применяться к импорту стали, цемента, удобрений, алюминия и электричества. Их производители внимательно следят за изменениями политики Брюсселя и графиком реализации его схемы. Представитель европейских сталелитейщиков Адольфо Айелло поддерживают задачу 55-процентного сокращения выбросов к 2030, но ставит перед Евросоюзом три условия:

«Первое условие: нужно дополнить существующие меры, такие как бесплатное распределение квот, по меньшей мере, до 2030 года. Во-вторых, защитить экспорт, потому что мы экспортируем на 30 млрд евро в год. В-третьих, не позволять конкурентам найти обходной путь».

Чтобы обойти правила, компании могут покрыть свои расходы по налогу на выбросы CO2, спекулируя на ценах. Они могут отправлять в ЕС только продукцию наименее загрязняющих атмосферу производств, а остальные товары экспортировать в не столь придирчивые страны и регионы.

Между тем, создание нового регулирующего механизма привлекло большое внимание партнёров Евросоюза, бизнес которых он хочет обложить импортным налогом. схема ещё долна быть одобрена Всемирной торговой организацией.

Французский экономист Женевьева Понс считает, что ради спасения климата всем нужно понести дополнительные расходы:

«Чтобы достичь карбонной нейтральности, то есть выбрасывать не больше, чем поглощать, мы должны установить высокую цену на углекислый газ, а также на продукты, из-за которых происходят выбросы. Поэтому Евросоюзу нужно строго проверять импорт на границе. Нашим основным партнёрам нужно объяснить, что это не протекционизм, а необходимые меры для достижения общей цели ".

Карбонное регулирование может приносить до 10 млрд евро в год. Этот механизм поможет финансировать европейское восстановления после пандемии. Но защитники окружающей среды призывают Брюссель не отвлекаться от основной задачи — нейтрализации парникового эффекта. Её будет проще выполнить, если компаниям будет выгодно переходить на возобновляемые источники сырья и энериии, чтобы уйти из-под нового европейского налога.