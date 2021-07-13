Министры финансов 27 членов Евросоюза одобрили 12 национальных планов восстановления после пандемии. Это означает, что в течение нескольких недель ещё 12 стран ЕС получат первые транши денег из союзного восстановительного фонда. Вскоре будет выплачено 13% процентов причитающейся этим странам суммы.

«Это очень большой день, хотя конечно, на наши государства наложены некоторые обязательства, - сказал словенский министр Андрей Ширчель. - Теперь важно, как их выполнять. В наших планах мы поставили перед собой важные задачи по развитию. Важен на объём получаемых денег, важно их качество, важно, как их инвестировать »

За ближайшие годы Брюссель предоставит всем столицам в общей сложности 750 млрд евро для подъёма экономики в рамках программы “ЕС следующего поколения».

На сегодняшний день представили национальные планы восстановления в общей сложности 25 стран-членов — кроме Болгарии и Нидерландов. 16 планов уже одобрены Еврокомиссией. Однако в случае одного государства – Венгрии - было решено продлить крайний срок оценки. Сказалось то, что Брюссель предъявляет Будапешту мночисленные претензии. Венгерский министр иностранных дел считает, что это неоправдано:

"Документы, относящиеся к Фонду восстановления Венгрии, - это отличные документы, - сказал Петер Сиярто. - Ни одно из учреждений Евросоюза нет имеет веской причины отклонить венгерский план и затянуть переговоры. Смешивать европейские политику и финансы было бы неприемлемо, если бы это было так ".

Еврокомиссия критикует Венгрию за недостаточную прозрачность государственных закупок, высокий риск коррупции и за новый закон, которые руководство ЕС считает направленным против геев и лесбиянок.