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Венгрия

Нарисованный лес очищает воздух

 Надежда Дрямина
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Экологически чистые граффити в Будапеште
Экологически чистые граффити в Будапеште   -   Авторское право  AP Photo
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Нарисовать деревья, которые дышат и помогают дышать людям. В Будапеште на стенах домов появились необычные экологически чистые граффити, которые поглощают смог.

Они нарисованы специальной - фотокаталитической - краской. В ее составе уникальные пигменты. Под воздействием солнечного света они активизируются и поглощают вредные вещества в воздухе, превращая их в безобидные нитраты.

Барнабас Янковиц, директор Neopaint Works:
Площадь этой работы - 500 квадратных метров. Как очиститель воздуха она заменяет 500 деревьев. Вещество, которое в основе краски, циркулирует в воздухе, фильтрует его.

Природные пейзажи огромных размеров - творения венгерских стрит-арт художников в рамках проекта "Городской лес".

Он призван привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и нехватке зелёных насаждений в городах.