Евросоюз снова продлил санкции против России из-за Крыма

Евросоюз в очередной раз продлил экономические санкции против России. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

Рестрикции будут действовать до 31 января 2022 года. Решение Совета последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений на встрече 24-25 июня 2021 года.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев - до 31 января 2022 года - санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России, - говорится в заявлении. - Это решение Совета ЕС принято на основе оценки имплементации минских договоренностей на заседании Европейского совета [саммита ЕС] 24-25 июня".

Совет ЕС напомнил, что эти санкции "были введены в 2014 году в ответ на действия, дестабилизирующие ситуацию на востоке Украины".

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции.

Как ранее сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, министры иностранных дел намеревались принять решение о продлении санкций без обсуждения. Заявление об этом Совет ЕС распространил через 10 минут после начала министерской встречи в Брюсселе.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.