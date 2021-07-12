Лула: «В Бразилии противостоят фашизм и демократия»

Барак Обама называл его «самым популярным политиком на Земле». Но его падение было не менее впечатляющим, чем восхождение к власти. В 2017 г. бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва был признан виновным в коррупции и посажен в тюрьму. Его личные потери были столь же тяжёлыми, как и политические. Многие были уверены, что его карьера завершилась.

Но в этом году Верховный суд отменил приговор и восстановил его политические права. По данным социологических опросов, он может победить Жаира Болсонару на следующих президентских выборах. Гость «Глобального диалога» – бывший президент Бразилии и политическая суперзвезда – Лула.

— Президент Лула, большое спасибо за ваше участие в нашей передаче. Когда мы в последний раз разговаривали в 2016 г., вы сказали, что больше не будете выдвигаться в президенты. Вы сказали тогда, что устали и хотите уступить место молодому поколению. С того времени многое поменялось и, мне кажется, вы передумали?

— Я передумал, потому что, когда я с вами разговаривал в последний раз, я полагал, что в 75 лет я буду старым, а оказалось, что всё ещё молод. А после того как Байден в 78 лет выдвинулся и победил в США – я подумал, а почему бы мне не выдвинуться в Бразилии? Я еще не принял решение об участии в выборах. В 2021 г. наша главная задача – это получить вакцину для всех бразильцев, предоставить помощь всем нуждающимся, чтобы они могли выжить, и кредиты – малому и среднему бизнесу, чтобы они могли сохранить рабочие места. Только в конце года мы начнём думать о выборной кампании. Если Партия трудящихся захочет, а союзные ей партии согласятся, я полностью готов стать кандидатом в президенты Бразилии, чтобы восстановить нашу страну, возобновить рост её экономики, сделать её ведущей страной мира, как это было, когда я был у власти.

— Вы говорите, что можете помочь бразильцам пройти через нынешний кризис. Но как вы можете это сделать, не имея власти? Собираетесь ли вы обратиться за международной помощью, например?

— Мы не только проводим кампании и критикуем, мы ведём борьбу в Национальном конгрессе, потому что Палата депутатов и Сенат могут помочь с приобретением вакцин, доступных на рынке. Бразилия вела себя безответственно: она не закупила 70 млн вакцин, когда была такая возможность, в начале пандемии. Президент республики проявил безответственность. Он – ковид-диссидент. Он не верит в коронавирус. Он не верит в вакцинацию. Он верит только в лекарства, которые не помогают от коронавируса. Так мы получили проблему. Более половины людей, умерших [от коронавируса] в Бразилии, умерли из-за безответственного поведения бразильского правительства. Если бы правительство вело себя более ответственно и гуманно, создало бы кризисный комитет, в который бы вошли эксперты и учёные, жертв сейчас было бы меньше.

— Вы говорите о кризисе, жертвами которого уже стали более полумиллиона бразильцев. Каждый день там умирают более 1700 человек. Вы считаете, что вы бы лучше справились с этим кризисом?

— Вы знаете, Анелизе, что бы я сделал? Когда была эпидемия гриппа H1N1, мы вакцинировали 83 млн человек всего за три месяца. Президент республики не должен быть всезнающим. Его роль – руководящая. Он должен руководить командой. Если бы президент бы создал кризисный комитет, позвал бы туда учёных, пригласил – в координации с министерством здравоохранения – министров здравоохранения штатов, утвердил бы правила поведения, у нас не было бы столько жертв сколько сейчас. Вот поэтому я настаиваю на том, что половина всех жертв должна быть вменена в вину президенту республики. Поэтому поэтому я говорю, что он виновен в геноциде из-за такого количества смертей в Бразилии.

Президент, которого вы обвиняете в геноциде, это Жаир Болсонару – человек, вызывающий очень много споров во всём мире. Но многие обвиняют вашу партию – Партию трудящихся, – в том что это из-за её ошибок Жаир Болсонару пришёл к власти. Они считают, что разочарование 14 годами нахождения у власти ПТ вынудило многих людей проголосовать за крайне правого кандидата. Что вы на это ответите?

Те, кто такое говорят, сами голосовали за Болсонару, помогли ему победить. Кто помог Болсонару победить на выборах? Те, кто ложно обвиняли меня, те, кто посадили меня в тюрьму на 580 дней, чтобы я не смог снова пойти в президенты. Те, кто выдвигали против меня обвинения, ложность которых сейчас доказана, также как то, что судья был предвзят, что прокуроры были в одной банде. Сейчас это всё доказано.

Избрание Болсонару стало результатом этого фарса и лжи. Никогда раньше во время выборной кампании не было такого количества fake news. Он совершенно не принимал участия в дебатах. Он врал и врал нагло. Даже сейчас, Анелизе, Болсонару лжёт четыре раза в день. Четыре раза в день. Можете себе представить, сколько он лгал во время выборной кампании? Поэтому, конечно, люди, на мой взгляд, сделали плохой выбор, проголосовав за Болсонару. Но таковы риски демократии и выборного процесса.

Сейчас Бразилия разделена не так как раньше. Теперь это разделение не на правых и левых. Теперь в ней противостоят фашизм и демократия. Я представляю демократию, потому что я принадлежу к демократической партии с долгой историей демократического управления. А Болсонару представляет фашизм. Вот в чём главный вопрос. Людям предстоит решить: им нравится демократия и они хотят демократического президента, или они хотят, чтобы фашист оставался у власти. Вот что противостоит друг другу. Мы не должны бояться противостояния. Мы должны понимать, что после выборов тот, кто победит, должен будет править, объединяя общество, обращаясь к каждому человеку в нашей стране и стараясь управлять страной так, чтобы люди могли жить в мире и согласии, трудиться и жить с достоинством.

Именно так я буду поступать – как я это уже делал в прошлый раз. Я был президентом восемь лет и доказал, что можно построить высокоразвитую Бразилию, Бразилию, которая повышает уровень жизни своих граждан.

Вы знаете о том, как я боролся с неравенством и бедностью. Мы сумели исключить Бразилию из списка ООН, в котором находятся страны с проблемой голода. К сожалению сейчас мы в него вернулись. Я буду президентом, который правит в интересах всех людей, но они должны помнить, что бедной части населения будет уделяться особенное внимание.

— Вы говорите так, как будто уже ведёте предвыборную кампанию.

— Возможно, так и есть. Понимаете проблема в том, что я не могу спрятаться. Я должен показать людям, что я жив, здоров, полон сил, что я могу воссоединить нашу страну, что я знаю, как строить демократию. Первое, что я сделал, победив на выборах 2003 г., Анелизе, я создал Совет по экономическому и социальному развитию, собрав в нём крупных бизнесменов, священников, пастырей, индейцев, чёрных, белых, профсоюзников – то есть всё гражданское общество, чтобы оно могло вместе со мной возложить на себя ответственность за управление Бразилией. И это помогло! Поэтому по окончании срока у меня был рейтинг поддержки 87%.

— _Международное сообщество выражает озабоченность происходящим в Бразилии. Нуждается ли она в срочной помощи? Что бы вы хотели сказать иностранным государствам?

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— Анелизе, европейские лидеры – и те, которые сейчас у власти, и те которые были в прошлом, профсоюзы и другие организации, НПО – знают Партию трудящихся, знают Бразилию и знают наше правительство. Мы поддерживали великолепные отношения.

Могу вам сказать, что когда я был президентом республики, у меня были отличные отношения со всеми европейскими партиями, со всеми президентами: с Гордоном Брауном, Тони Блэром, Саркози, Шираком, Ангелой Меркель, Шрёдером...

Я разговаривал со всеми. Бразилия – страна, которая не идёт на конфликт. И Бразилии нужны партнёрские отношения с Европейским союзом. Мы должны закрепить соглашение между Европейским союзом и Южной Америкой, чтобы помочь Европе не оказаться в одиночку между Китаем и Соединёнными Штатами. Я постоянно слежу за новостями и вижу, что американцы оказывают противодействие газопроводу, который Германия пытается построить вместе с Россией. Я постоянно слышу о том, как Соединённые Штаты борются по поводу индустрии искусственного интеллекта и обработки данных с Huawei. Одним словом... Соединённые Штаты и Китай должны договориться, а Европа не должна быть в центре этой борьбы.

Поэтому отношения с Латинской Америкой и Бразилией в том числе – очень важны. Все страны должны понять, что Холодная война закончилась, что её больше не хотим. Нам не нужны торговые войны, войны в области цифровых технологий. Нам нужно найти способ улучшить жизнь людей. И я полагаю, что Европа с её социальным государством поможет нам выработать меры по развитию беднейших стран мира. Это касается и коронавирусной вакцины, которая должна стать достоянием человечества, чтобы все люди могли её получить.