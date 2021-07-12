Титул чемпиона завоевала Италия

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу — во второй раз в своей истории. Подопечные Роберто Манчиини одолели англичан в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 3 -2. 11-метровые удары реализовали ДомЕнико Берарди, Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В первом тайме защитник сборной Англии Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов Евро — он замкнул подачу с правого фланга уже к концу второй минуты.

Во втором тайме мяч в сетку англичан пробил защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи. Он признан лучшим игроком матча.

Впервые итальянцы победили на чемпионате Европы в 1968 году.