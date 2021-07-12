Европа хочет стать «глобально подключённой» и обойти Китай

Евросоюз разрабатывает собственный торгово-инвестиционный план, чтобы успешно соперничать с китайской инициативой «Один пояс — один путь», направленной на возрождение Шёлкового пути. ЕС встревожен тем, что азиатский гигант приглядывается к итальянским портам и уже вкладывает капитал в греческий Пирей. Пекин явно намерен прокладывать через Средиземное море ключевые маршруты для своих транспортных и инфраструктурных проектов.

Во вторник министры иностранных дел ЕС договорились о том, как выполнять план, получивший название «Глобально подключённая Европа». О нём рассказал Верховный представитель по иностранным делам:

«План имеет широкую цель - поставить в центр нашей внешней политики связь, - сказал Жозеп Боррель. - Мы начали делать это два года назад, подписав соглашение с Японией. Сегодня нам очень важно взглянуть на проблемы подключённости с Ближним Востоком. Мы хотим больше сотрудничать со Средней Азией и Китаем. Но у нас не те подходы и не те цели, которые Китай преследует в рамках инициативы «Один пояс - один путь».

«Глобально подключённая Европа» хочет уменьшать свою стратегическую зависимость от внешних партнёров и диверсифицировать поставки товаров, услуг и кредитов. Иначе странам ЕС грозит участь Черногории, которая изо всех сил пытается вернуть китайскую ссуду в размере 1 млрд долларов на строительство дорог.

Сотрудник брюссельского института «Брейгель» отмечает, что перспективы тесного взаимодействия с КНР часто выглядят заманчивыми, но оно может потребовать в результате больших жертв:

«К примеру, вы импортируете 90% критически важного продукта через порт, принадлежащий Китаю, - говорит Алисия Гарсия-Эрреро. - Если у вас по какой-либо причине возникнет с Китаем спор, то вы можете потерять две вещи - ваш импорт и доступ к портам».

Новая стратегия предусматривает подключённость ко всем странам, разделяющим европейские ценности и приоритеты.

Недавно лидеры стран «Большой семёрки» приняли свой план конкуренции с Китаем под названием “Построить заново лучший мир”.