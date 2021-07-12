Введение "цифрового" налога в ЕС отложено

Евросоюз отложит введение налога на цифровые услуги технологических компаний, чтобы сосредоточится на утверждении договоренности о глобальной реформе корпоративного налогообложения и распределении прибыли.

Накануне министр финансов ЕС Джанет Йеллен обратилась с просьбой к Брюсселю пересмотреть планы о введении налога, который она назвала дискриминационным по отношению к американским цифровым компаниям.

"Мы продолжим вести совместную работу над договором о глобальной реформе и я сообщил министру финансов США Джанет Йеллен о нашем решении отложить введение цифрового налога, чтобы рука об руку мы смогли финализировать это историческое соглашение", — заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Германия также предлагает сосредоточиться не решении вопросов налогообложения транснациональных корпораций. Министр финансов Германии Олаф Шольц отметил: "Самый важный шаг на этом пути сделан — у нас есть договоренность о минимальной глобальной ставке налога и более эффективном налогообложении высокоприбыльных компаний, включая цифровых гигантов".

Договоренность стран G20 должна теперь получить подтверждение в Организации экономического сотрудничества и развития. Два ключевых элемента этого соглашения — ставка глобального корпоративного налога на уровне не менее 15% и изменение территориального принципа налогообложения с целью предотвращения вывода прибыли в юрисдикции с льготным условиями.