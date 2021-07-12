"Дельта" тормозит рост экономики ЕС

Снятие ограничений в ЕС привело к оживлению рынков, росту деловой активности, увеличению потребительских расходов граждан. Это заставило аналитиков пересмотреть свои прогнозы относительно роста экономики Евросоюза. Но радужные перспективы могут быть омрачены быстро распространяющимся штаммом коронавируса "Дельта".

Ведь страны блока снова рассматривают вопрос о принятии антиковидных мер.

На днях Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП в еврозоне до 4,8% в текущем году после рекордного снижения на 6,2% годом ранее. Но этот показатель достижим, только если новых локдаунов удастся избежать.

Между тем, власти Германии и Франции предостерегли соотечественников от поездок в страны с самым высоким в ЕС уровнем заболеваемости - Испанию и Португалию.

Мария Хесус Монтеро, министр финансов Испании: "Для нас очень важно сохранить поток туристов в течение августа, сентября и в последние недели июля. Поэтому мы ведём двусторонний диалог со всеми теми странами, которые выражают беспокойство по поводу ситуации".

По решению властей Португалии, для пребывания в отелях и доступа в кафе и рестораны во многих районах страны отдыхающие обязаны быть привиты, либо иметь отрицательный ПЦР-тест. Из-за дополнительных требований европейцы могут пересмотреть свои планы на отпуск.

Мариана Виейра да Силва, государственный министр Португалии: "Для въезда на туристические объекты потребуется цифровой ковид-сертификат или отрицательный тест. Эта мера не ограничивает экономическую деятельность, а повышает уровень безопасности. Такова её цель".

В Нидерландах вернули отмененные две недели назад санитарные меры, которые коснутся ресторанов, ночных клубов и публичных мероприятий из-за семикратного роста числа заражений коронавирусом.

Аналогичное решение приняли власти Кипра, где число случаев COVID-19 достигло рекордной за этот год отметки.