Памятная церемония в Поточари

Тысячи людей собрались в Сребренице, чтобы почтить память жертв самой массовой резни в Европе после окончания Второй мировой войны.

Спустя 26 лет после трагедии на мемориальном кладбище в Поточари земле были преданы останки 19 боснийцев-мусульман — 16 мужчин, двух подростков и женщины — найденные в массовых захоронениях и недавно опознанные по тестам ДНК. К настоящему времени эксгумированы останки более 6600 человек, расстрелянных сербскими силами.

Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН в высшей инстанции признали убийства в Сребренице геноцидом. Официальный Белград считает произошедшее военным преступлением, но не геноцидом, указывая на убийства мирных сербских граждан армией боснийских мусульман.

Накануне шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель и Комиссар по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства Оливер Вархей заявили, что в Европе нет места отрицанию геноцида, ревизионизму и прославлению военных преступников, а также призвали лидеров балканских стран противостоять ненависти, которая привела к геноциду.