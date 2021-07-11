Телестудия в Нидерландах отменила прямой эфир из-за угроз

В Нидерландах накануне отменили эфир ежедневной телевизионной программы RTL Boulevard в связи с полученными угрозами. Телестудию эвакуировали. В районе Амстердама Лейдсеплейн введены дополнительные меры безопасности. Во вторник известный журналист Питер де Врис был ранен в голову, когда после участия в телепередаче вышел из студии и направлялся к своей машине. Сейчас врачи борются за его жизнь в реанимации.

Тем временем на площади Дам в центре Амстердама по инициативе группы граждан возложили более 4 000 белых роз в поддержку раненого журналиста с посланием властям, которые обвиняют в наивном отношении к серьезным преступлениям. А к месту трагедии несут цветы, свечи и оставляют там пожелания скорейшего выздоровления.

В прошлом году де Врис выступил на судебном процессе против предполагаемого наркобарона Ридуана Таги в качестве советника главного свидетеля - члена его группировки Набиля Баккали, показания которого положили начало так называемому процессу Маренго - суду над членами голландско-марокканской преступной организации, так называемой марокканской мафии.