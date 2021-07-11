Тест-концерт подтвердил пользу ношения масок

В масках и на расстоянии тысячи зрителей собрались на музыкальный молодёжный фестиваль Cruilla в Барселоне. Трёхдневное мероприятие решено было провести, несмотря на новый рост числа заражений коронавирусом и распространение его более опасного варианта - "дельты".

Правда, в связи с ситуацией, фестиваль принимал не 25, как обычно, а 18 тысяч зрителей в день.

"Очень необычные ощущения. Столько людей в одном месте, бок о бок. Даже странно. У нас много новых случаев инфицирования. Надеюсь, что со всеми защитными мерами, которые были приняты, не будет серьезных последствий", - говорит эта девушка.

Все участники фестиваля прошли ПЦР-тестирование. Положительный результат дали 270 тестов из 43 тысяч. Наличие масок строго контролировалось. Как говорят организаторы, присутствующие вели себя очень дисциплинированно.

Но критиков это не успокоило: в Каталонии за последние несколько дней зарегистрировано свыше трёх тысяч случаев заражения. Особенно активно вирус циркулирует среди представителей молодёжи. В то время, как охват вакцинации в этой категории не превышает 10%.

А во Франции обнародовали результаты эксперимента, проведённого два месяца назад. В Париже в мае прошел музыкальный концерт в присутствии четырёх тысяч зрителей. Каждый из них сдал тест на коронавирус за три дня до, в день мероприятия и неделю спустя.

Оказалось, что участие в нём не повлияло на уровень заболеваемости. И это - несмотря на то, что, как выяснилось позже, несколько зрителей в день концерта были инфицированы. Как полагают исследователи, преградой для распространения вируса стало наличие масок.