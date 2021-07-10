Победа Эшли Барти на Уимблдоне

Австралийка Эшли Барти обыграла чешку Каролину Плишкову в финальном матче Уимблдона в в женском одиночном разряде. Спортсменки встретились на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в восьмой раз. Представительница Австралии одержала шестую победу. Барти располагается на первом месте в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 12 титулов под эгидой ассоциации. Победа на Уимблдоне стала для австралийки второй на турнирах Большого шлема, в 2019 году Барти выиграла Открытый чемпионат Франции.

В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая пропустила нынешний турнир из-за травмы. В прошлом году Уимблдон не проводился из-за пандемии.