Италия простилась с любимой певицей

В Риме прошли похороны знаменитой итальянской певицы, актрисы, танцовщицы и телеведущей Рафаэллы Карра. Она скончалась в понедельник на 79-м году жизни после продолжительной болезни.

Карра, настоящее полное имя которой Рафаэлла Мария Роберта Пеллони, называли королевой итальянского телевидения и иконой итальянской музыки. Расцвет популярности певицы пришелся на 1970-1980-е годы. Наибольшую известность ей принесла песня A far l'amore comincia tu, вошедшая в хит-парады многих стран.

Певица много и успешно гастролировала в Европе и странах Латинской Америки. Рафаэлла Карра была популярна и в СССР