"Двадцатка" поддержала глобальный налог

Министры финансов стран "Большой двадцатки" во второй день встречи в Венеции обсудят план по борьбе с трансграничным уклонением от уплаты налогов. Накануне, по данным информационных агентств, они поддержали соглашение 130 государств о проведении международной налоговой реформы, предусматривающей введение налога на доходы крупных корпораций в размере 15%.

Олаф Шольц, министр финансов Германии: "Решение вопроса о проведении конференции в глобальном масштабе станет историческим моментом, а минимальное налогообложение - это реальное ключевое преимущество для демократии и для справедливости, глобальное налогообложение. И это даст нам шанс положить конец гонке по нисходящей".

Кроме того, как сообщается, члены "двадцатки" договорились о том, чтобы как можно скорее взять под контроль пандемию коронавируса, но никаких конкретных обязательств не дали, несмотря на призыв Независимой группы высокого уровня увеличить финансирование профилактических мер для недопущения нового кризиса по меньшей мере на 75 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

В пятницу десятки активистов экологических организаций попытались привлечь внимание участников встречи к проблеме изменения климата и ее влиянии на экономику, расположившись посреди мостов, улиц и площадей Венеции.