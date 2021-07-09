Болгария: вторая попытка сформировать правительство

Попытка номер два. Бывшему премьер-министру Бойко Борисову предстоит во второй раз в этом году побороться за сохранение лидерства своей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в стране. В воскресенье там пройдут вторые за этот год парламентские выборы.

По итогам апрельского голосования ни одна партия не заручилась достаточной поддержкой, чтобы сформировать правительство.

С тех пор, согласно опросам, поддержка социалистической партии ГЕРБ пошла на убыль, а позиции "Есть такой народ" во главе с известным певцом и телеведущим Слави Трифоновым, наоборот, укрепились. Обе партии считают основными претендентами на победу 11 июля.

За последние пару месяцев наметились две явные тенденции - ослабление поддержки партии ГЕРБ, в основном из-за действий временного правительства, и небольшой, но очевидный рост популярности партии «Есть такой народ». Мы можем ожидать меньшего результата для ГЕРБ и большего для "Есть такой народ" на предстоящих в воскресенье выборах Димитар Ганев политолог

По мнению наблюдателей , это может оказаться на руку Болгарской социалистической партии во главе с Корнелией Ниновой, которая поддержала участившиеся обвинения Борисова в коррупции.

Назначенное президентом Болгарии в мое временное правительство, изучив действия Борисова на посту премьер-министра, утверждает, что миллиарды государственных денег были распределены среди привилегированных частных компаний без проведения торгов и что бизнесмены стали объектами запугивания и вымогательства.