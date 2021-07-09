Убийство президента Гаити: причастность бывших военных Колумбии

Бывшие военнослужащие Колумбии могут быть причастны к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщил министр обороны Колумбии Диего Молано, который подчеркнул, что власти страны распорядились оказать немедленное содействие расследованию этого преступления.

Накануне силы безопасности Гаити установили, что в группу вооруженных злоумышленников, принимавших участие в нападении, входили не менее 28 человек — 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Трое были ликвидированы при задержании, 17 арестованы, восемь подозреваемых разыскиваются. В полиции также отметили, что нескольких участников нападения на резиденцию главы государства задержали гражданские лица.

В результате запроса Интерпола выяснилось, что шестеро нападавших — военные национальной армии Колумбии в отставке.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденцию в ночь со вторника на среду. Первая леди страны Мартин Моиз получила ранения и находится на лечении в США.

Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.